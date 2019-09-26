تدريس اللغة الإندونيسية في جامعة الأزهر تمهيدا لإنشاء قسم مستقل

وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة على تدريس اللغة الإندونيسية كلغة ثانية بكلية اللغات والترجمة لحين اكتمال المقومات لإنشاء قسم مستقل.



كما وافق مجلس جامعة الأزهر، على فتح باب التنسيق للمتخلفين عن مراحل التنسيق اعتبارا من الأحد القادم حتى الأربعاء الموافق ٢ أكتوبر.



وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن التقديم سيكون عن طريق وحدة النظم والمعلومات بالجامعة ، على أن يسدد الطالب رسوما ٣٠٠ جنيه لصندوق الخدمات الطلابية.



وتنظم جامعة الأزهر برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عدة ورش تثقيفية للتعريف بالنشر الدولي للأبحاث في المجلات العلمية.



وأوضح المركز الإعلامي للجامعة أن الورش تعقد بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والناشر الدولي IOP، حيث ستبدأ الورشة القادمة بعنوان How to get published workshop وذلك في العاشرة صباحا في السابع من أكتوبر بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة، تليها ورشة أخرى في التاسع من أكتوبر بفرع الجامعة بأسيوط.



وتناقش الورشة العديد من الموضوعات التي تخص النشر العلمي للأبحاث في المجلات العالمية والتعرف على كل الخطوات والإجراءات حتى قبول البحث، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومواكبة الدولة في خطتها من أجل وضع الجامعات المصرية في مرتبة متقدمة من حيث التصنيف على مستوى العالم.