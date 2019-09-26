الدوري الإماراتي .. الشارقة يهزم اتحاد كلباء ويحتل الصدارة

نجح فريق الشارقة حامل لقب الدوري الإماراتي في الاستمرار في رحلة الدفاع عن لقبه بعد الفوز على فريق اتحاد كلباء،بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من دورى الخليج العربى.



أحرز ثنائية الشارقة في الشوط الأول ريكاردو جوميز وايجور كورونادو فى الدقيقتين 17 و 41، بينما سجل هدف اتحاد كلباء بينيل ملابا فى الدقيقة 30.



وفى الشوط الثانى أضاف عبد الله غانم جمعه، ثالث أهداف فريق الشارقة فى الدقيقة 68 من زمن المباراة.



بهذه النتيجة تصدر الشارقة، جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل اتحاد كلباء بدون نقاط.



