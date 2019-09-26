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رياضة

أحمد الشيخ يهنئ حسين السيد بعيد ميلاده.. شاهد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:44 م
احمد الشيخ وحسين
احمد الشيخ وحسين السيد
محمد بدران

هنأ أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلي زميله حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الخميس.

نشر أحمد الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة وعلق قائلا: "hbd bro".

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزه الأول بالدوري الممتاز على حساب منافسه فريق سموحة بهدف دون رد فى المباراة التي أقيمت مؤخرًا باستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في استعداداته لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء غد السبت.





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Hbd Bro 😀❤️ #Allaihave @beeinspiredclothing

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أحمد الشيخ يهنئ حسين السيد بعيد ميلاده.. شاهد

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