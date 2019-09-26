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اقتصاد

باستثمارات 80 مليون جنيه.. قطاع الأعمال تفتتح مول صيدناوي بعد تطويره

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:42 م
صيدناوي
صيدناوي
علياء فوزي
افتتحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مول صيدناوي فرع الخاندار بالعتبة بعد تطويره.

قالت ميرفت حطبة رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق خلال حفل الافتتاح أنه تم تطوير الفرع بالشراكة مع شركة لافيت ايجيبت بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه تحملها المطور.

وتابعت: عقد الشراكة بين الشركة وشركة صيدناوي بيع المصنوعات ينص على تمتع الشريك بحق انتفاع لمدة 20 عاما مقابل حد أدنى مضمون من الإيرادات 6.5 مليون جنيه تزيد 5% سنويا.

وأضافت حطبة، إن عملية تطوير المول راعت الحفاظ على الطابع التاريخي للمول الذي صممه مصمم برج ايفل في باريس.

وأضافت: "استعنا بمتخصص من وزارة الآثار للحفاظ على طابع المول التاريخي".

وأشارت إلى احتمالية إضافة نشاط ترفى كالمولات والسينما كمكمل للنشاط التجاري.

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