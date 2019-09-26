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توك شو

اداني حضن كبير.. مينا مسعود يكشف عن أول لقاء مع ويل سميث.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:29 م
مينا وسعود وويل سميث
مينا وسعود وويل سميث في علاء الدين
محمد القاضي
علق النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، على مشاركة النجم العالمي "ويل سميث"، فيلم علاء الدين.

وقال "مينا مسعود"، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «ويل سميث شخص لطيف جدا، وقبل ما اشتغل معاه كنت دائما بتفرج على أفلامه وأنا صغير».

وأضاف: «ويل سميث بيحب يهزر ودائما مبسوط وبيضحك وهو شخص جميل جدا»، موضحا: «كنت متوتر جدا في أول لقاء بيني وبينه، وقبل ما نبدأ التصوير، فضلت 6 أسابيع اتدرب في المكان، وهو جه بعد كام أسبوع، وأول ما شوفته قلت لازم أتعرف عليه، وأول ما قلتله أنا مينا مسعود أداني حضن كبير».

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