ابطاله خالد النبوى ودرة وحنان مطاوع.. شاهد البرومو الدعائى الأول لـ يوم وليلة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "يوم وليلة" البرومو التشويقى للعمل عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " ، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القادمة .



العمل من بطولة ى بطولة خالد النبوى ودرة وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان وسامى مغاورى واوتاكا وإشراف عام عبد الله منصور ومنتج فنى ريمون رمسيس وبرديوسر.



وتدور أحداث الفيلم فى يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب وعلى مدار ٢٤ ساعة.



استطاع المؤلف يحيى فكرى سرد المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصرى فى حياته اليومية فى شتى المجالات العملية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على السطح فى المجتمع وفى نهاية الفيلم عرض للحلول.