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رياضة

تركي ال الشيخ يعلق على الجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
تركي آل الشيخ وحسام
تركي آل الشيخ وحسام البدري
حسام الحارتي
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني على تولي حسام البدري قيادة المنتخب الوطني المصري .

ونشر تركي آل الشيخ فيديو عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، مستعينا بخبرات مصطفي البنا " سعفان "، قائلا :" سعفان بيفضفض عالكابتن حسام البدري".

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أعلن فيه عن بدء مسابقة جائزتها ٣ ملايين جنيه.

وكتب تركى آل الشيخ: "اكسب 3 ملايين جنيه! شير ولايك وتابع صفحات النادي عالسوشيال ميديا وصفحاتي.. توقع صح وان شاء الله تكون من نصيبك".


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