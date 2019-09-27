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فن

فريال يوسف تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:25 ص
فريال يوسف
فريال يوسف
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة فريال يوسف صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" .

وعلقت فريال يوسف على الصورة قائلة: "حافظ على وجهك دائمًا نحو أشعة الشمس وستظل الظلال خلفك ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: أحلى صورة ليكى - جميلة الجميلات - القمر.

يذكر أن آخر أعمال فريال يوسف فى مجال الدراما التليفزيونية هو الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، والذى شاركت من خلاله فى مجموعة حلقات حملت اسم " لحظة من فضلك".
فريال يوسف تشعل السوشيال ميديا .. شاهد
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