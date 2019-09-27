فريال يوسف تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

نشرت الفنانة فريال يوسف صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" .



وعلقت فريال يوسف على الصورة قائلة: "حافظ على وجهك دائمًا نحو أشعة الشمس وستظل الظلال خلفك ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: أحلى صورة ليكى - جميلة الجميلات - القمر.



يذكر أن آخر أعمال فريال يوسف فى مجال الدراما التليفزيونية هو الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، والذى شاركت من خلاله فى مجموعة حلقات حملت اسم " لحظة من فضلك".