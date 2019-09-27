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القاهرة تبدأ التحرك الدبلوماسي في أزمة سد النهضة .. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:17 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
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البهى عمرو
استعرضت الإعلامية هند النعساني، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

المصري اليوم
القاهرة تبدأ التحرك الدبلوماسي فى أزمة سد النهضة
بوابة الأهرام
تسليم عقود الوحدات للمستحقين بمشروع الإسكان الاجتماعي بـ العاشر
الوطن
التنمية المحلية تطالب المحافظين بفتح باب التقنين حتى نهاية أكتوبر

اليوم السابع
التعليم تحذر المدارس الخاصة من تحصيل أموال من أولياء الأمور المحولين منها
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