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رياضة

ملخص وأهداف مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في البطولة العربية..فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:46 ص
فريق الاتحاد
فريق الاتحاد
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محمد السعيد
حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على ضيفه العربي الكويتي، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم بملعب برج العرب، أمس، الخميس، في دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

جاءت أهداف الاتحاد عن طريق خالد قمر في الدقيقة 17 بعد مرتدة مع رزاق سيسيه، وفي الدقيقة 80 وجه رزاق سيسيه الضربة القاضية في وجه العربي الكويتي بعدما سجل هدفا رائعا ثانيا للاتحاد في مرمى العربي.

وكان الاتحاد السكندري حقق الفوز ذهابًا على العربي في معقله بالكويت بهدف دون رد بهدف من توقيع خالد قمر .

ونجح الاتحاد السكندري للعام الثاني على التوالي في الوصول لدور الـ 16 من البطولة العربية.
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