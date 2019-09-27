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أخبار البلد

مصطفى بكرى: هدف المتآمرين احتلال العقل بدلا من الأرض

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:33 ص
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
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منار نور
وجه مصطفى بكرى عضو مجلش الشعب رساله الى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ظل حملة الادعاءات الممنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مصر.

وكتب "مصطفى بكرى" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أقول للرئيس السيسي صدقت، فالشعب المصري أصبح أكثر وعيا، هناك محاولة لتزييف الحقائق وخلق صورة مغايره للواقع، نعم هذا هو الجيل الرابع من الحروب الممنهجة، الهدف هو احتلال العقل بدلا من احتلال الأرض، حرب بالوكالة لصالح آخرين ،حيث يتم تسخير إرادات الغير في تنفيذ مخططات العدو".

للمرة السادسة على التوالي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحولت إلى ملتقى عالمي رفيع المستوى لمناقشة قضايا العالم، والبحث عن حلول لمشكلاته السياسية والاقتصادية والبيئية وغيرها.
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