المئات يتجمهرون أمام المنصة تأييدا للرئيس السيسى.. فيديو وصور

تجمع المئات من مؤيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، أمام المنصة بمدينة نصر، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وردد عدد كبير منهم الهتافات وكان من بينها: "بنحبك ياريس "، " الجيش والشعب إيد واحدة".



ومن المنتظر ان تتزايد الاعداد مع حضور عدد كبير من الفنانين فى الساعات القليلة القادمة.



وشهدت المنطقة تكثيفا أمنيا مشددا لتأمين احتفالات مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسى .