تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

طمأن الفنان أحمد فهمي، الجمهور على صحة زوجته الفنانة هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء سفرهما لقضاء شهر العسل، وتم حجزها في المستشفى بسنغافورة.



وقال أحمد فهمي عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "الحمد لله احنا رجعنا مصر ..شكرا لكل الناس اللى كانت قلقانة على هنا".



بينما نشرت هنا الزاهد استوري لها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام قائلة: "شكرا لكل واحد، بجد أنا شوفت كمية حب منكوا ودعاء مشوفتهاش في حياتي، أنا بخير الحمد الله".



ومن المفترض أن يتابع الأطباء حالة هنا الزاهد الصحية، خلال الفترة القادمة حتى الاطمئنان التام على سلامتها بعد التجربة الصعبة التي مرت بها.