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مرأة

بـ بنطلون صيفي منقوش.. زوجة شريف رمزي تتألق فى الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:21 م
زوجة الفنان شريف
زوجة الفنان شريف رمزي
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قسم المرأه
نشرت زوجة الفنان شريف رمزي، ريهام أيمن، صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بإطلالة كاجول.

وظهرت زوجة الفنان شريف رمزي، بـ تيشيرت أبيض مخطط بالأسود وبنطلون صيفي أزرق منقوش، وانتعلت كوتشي أبيض، واختارت نظارة شمس جذابة.

ولم تتكلف زوجة الفنان شريف رمزي، فى اقتناء الإكسسوارات واكتفت بأساور رقيقة وسلسلة جذابة، وكان شعرها البني منسدلًا على كتفيها.

ووضعت زوجة الفنان شريف رمزي، ميكب بالوان الترابية التي تبرز جمالها والمناسبة لبشرتها البرونزية مع أحمر شفاه باللون النبيتي.

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