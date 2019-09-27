مفاجأة.. أحمد موسى يتلقى اتصالا من شقيق أمير قطر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تلقى خلال الفاصل اتصالا هاتفيًا من شقيق أمير قطر، معلقًا :" مش هينفع أقول اسمه على الهواء" .



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه تغطية خاصة عن أحداث اليوم، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أنه سعيد بهذا الاتصال"، كاشفًا أن شقيق أمير قطر سعيد بما يقوم به الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مصر إذا حدث بها أى شيء سينتهي العالم العربي، مؤكدا أن الجميع يقف ضد أي شخص يعاديها.



وأوضح أحمد موسى، أن "شقيق أمير قطر أكد أن قناة الجزيرة مستمرة فى عرضها للشائعات"، كاشفًا أنه قدم التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، على ما يقدمونه من أجل مصر.



وتقدم أحمد موسى بالشكر، لشقيق أمير قطر على حبه ودعمه لمصر، مؤكدًا أن "مشكلة مصر ليست مع الشعب القطري أو التركي، ولكن المشكلة مع النظامين القطري والتركي".

