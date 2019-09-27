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رياضة

شاهد.. ماذا قال محمد صلاح وساديو ماني عن تقييمهما في fifa20

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:05 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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نور عادل
استعرض الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على زملائه لعبة fifi20 ومعرفة آرائهم حول تقييماتهم ومستوياتهم في اللعبة الشهيرة.

ونشرت القناة الرسمية لنادي ليفربول عبر "اليوتيوب" فيديو وفان دايك المتوج بلقب أفضل لاعب في أوروبا وهو يمر على زملائه ويستعرض معهم اللعبة.

وعبر فان دايك عن رضاه بتقييمه الذي حصل عليه وهو 90 قائلًا أعتقد أنه عادل.

ومن جانبه قال المحترف الدولي المصري محمد صلاح عن تقييمه 90: "ليس سيئًا" ليجيبه فان دايك المتساوي معه: "أنا أيضًا 90 لكن سرعتك أفضل مني".

أما ساديو ماني فقال: "هذا أنا، جيد، شكرًا" وعند سؤاله عن رضاه عن التقييم قال الجناح السنغالي: "السرعة 94؟ كان من الممكن أن تصبح أفضل" وأضاف ماني أنه لا يلعب فيفا، لكنه ينوي تعلم اللعبة في العام الحالي.
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