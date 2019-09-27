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توك شو

من احتفالات المنصة.. محمد رمضان يوجه رسالة نارية لـ الخونة.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:41 م
محمد رمضان من احتفالات
محمد رمضان من احتفالات المنصة
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محمد القاضي
وجه الفنان محمد رمضان، رسالة للشعب المصري في اثناء ما يؤديه من اغان وطنية على مسرح أعد خصيصا للاحتفال بتأييد الرئيس السيسي والدولة المصرية ضد الفوضى والارهاب بمنصة مدينة نصر، وقال : «ثقة في الله مصر محفوظة، ومش إحنا اللي نبيع أرضنا»، مشيراالى انه « يا خونة ملائكة مصر بتطرد أي وحش».

وغنى محمد رمضان أغنيته الجديدة "هما عايزنها فوضى"، وسط تصفيق وتفاعل الجماهير أمام المنصة.

وتجمع الآلاف من المواطنين أمام المنصة في مدينة نصر، ورددوا هتافات: بنحبك يا سيسي، تحيا مصر".

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