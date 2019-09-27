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أخبار البلد

شكري يؤكد لنظيره الفنلندي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:44 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الفنلندي
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أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اللقاء الذي عقده اليوم الجمعة، مع وزير خارجية فنلندا "بيكا هافيستو" حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع فنلندا.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري نقل لنظيره الفنلندي عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة، موضحًا أن مصر قدمت للجانب الأثيوبي طرحًا عادلًا لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية، وهو طرح مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين، وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 بالخرطوم.

وشدد على ضرورة عدم إضرار السد بمصالح مصر، والتي تعتمد بشكل كامل على النيل لتلبية احتياجاتها المائية.

وأضاف أن شكري أثنى خلال اللقاء على نتائج الجولة الأخيرة من المشاورات السياسية التي عقدت على مستوى كبار المسئولين بوزارتي الخارجية بالقاهرة في فبراير الماضي.

كما أشاد شكري بقرار الجانب الفنلندي استئناف الرحلات الجوية المباشرة لشرم الشيخ اعتبارًا من يناير 2019، مؤكدًا على أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على دفع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب، خاصة على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري واجتذاب مزيد من الاستثمارات الفنلندية بالسوق المصري وتفعيل آلية مجلس الأعمال المشترك.

من جانبه ، اهتم وزير خارجية فنلندا بالتعرف على رؤية مصر لتطورات الأوضاع في السودان، موضحًا تقدير بلاده لدور مصر في التعامل مع تطورات الشأن السوداني.

كما وجه الوزير الفنلندي الدعوة لشكري لزيارة هلسنكي.
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