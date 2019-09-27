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برلمان

الخشن: تجمعات المصريين أمام المنصة دليل على وعى الشعب

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:30 م
النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن
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صدى البلد
أشاد البرلماني أحمد الخشن نائب دائرة أشمون بمحافظة المنوفية بتجمع الجماهير المصرية أمام المنصة من أجل مساندة الدولة ومؤسساتها والحفاظ على استقرارها واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وقال الخشن إن خروج الجماهير للشارع " على قلب رجل واحد" من أجل دعم استقرار الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبرهن على وعي الشعب المصري بضرورة التصدى لكل المحاولات الخارجية والداخلية لإثارة الفوضى أو نزع ثقة المواطنين فى القيادة السياسية، التى لم تدخر جهدا فى البناء والتطوير على مختلف الأصعدة والقطاعات سواء بمجال الطرق أو الكهرباء أو الصحة أو التعليم فضلا عن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر وزيادة معدل النمو فى فترة وجيزة، الأمر الذى يدعو إلى تكاتف جموع الشعب المصري من أجل استكمال ما تم إنجازه على أرض الواقع.

وكشف الخشن أن مشاركته فى التجمعات الجماهيرية أمام المنصة، يأتى إيمانا منه بضرورة تكاتف كل الشعب المصري لدعم الدولة وجيشها ومؤسساتها ضد محاولات زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن، معربا عن فخره بوجوده فى مثل هذا التجمع الوطنى وسط لفيف من الجماهير المصرية بمختلف الفئات للتعبير عن حب مصر والثقة فى القيادة السياسية وإعلاء مصلحة البلاد العليا.

وأدان كل المحاولات الرامية إلى هدم الدولة المصرية وإحداث فوضي بها، مؤكدا على أن مصر تواجه حربا ضروسا خارجيا وداخليا ، وأن هناك جهات كثيرة تحاول هدم ما بنته الدولة المصرية الأمر الذى لن يقبله الشعب المصري المحب لبلده.
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