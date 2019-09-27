يد الاهلي يهزم البنك الأهلي بدورى المحترفين

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني السويدي أولا ليندجرين، على نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 23 - 18، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.



أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهلي الجزيرة.



انتهى الشوط الأول بتقدم "الشياطين الحمر" بنتيجة 13 - 8، قبل أن يحافظ المارد الأحمر على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني



ليحقق الزمالك فوزه السادس في البطولة، ويرتفع رصيده لــ 19 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

