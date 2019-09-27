يد الاهلي يهزم البنك الأهلي بدورى المحترفين

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني السويدي أولا ليندجرين، على نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 23 - 18، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.
أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهلي الجزيرة.
انتهى الشوط الأول بتقدم "الشياطين الحمر" بنتيجة 13 - 8، قبل أن يحافظ المارد الأحمر على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني
ليحقق الزمالك فوزه السادس في البطولة، ويرتفع رصيده لــ 19 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.
أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهلي الجزيرة.
انتهى الشوط الأول بتقدم "الشياطين الحمر" بنتيجة 13 - 8، قبل أن يحافظ المارد الأحمر على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني
ليحقق الزمالك فوزه السادس في البطولة، ويرتفع رصيده لــ 19 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.