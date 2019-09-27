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رياضة

يد الاهلي يهزم البنك الأهلي بدورى المحترفين

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني السويدي أولا ليندجرين، على نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 23 - 18، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهلي الجزيرة.

انتهى الشوط الأول بتقدم "الشياطين الحمر" بنتيجة 13 - 8، قبل أن يحافظ المارد الأحمر على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني

ليحقق الزمالك فوزه السادس في البطولة، ويرتفع رصيده لــ 19 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.
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