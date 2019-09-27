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رياضة

أزمة جديدة لبطل السنغال قبل مواجهة الزمالك بـ ابطال افريقيا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:11 م
صدى البلد
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ملك موسى
رفض مسؤولو ستاد بتروسبورت استقبال بعثة فريق جينراسيون فوت السنغالى لخوض المران على الملعب الرئيسى بالاستاد.

يأتي هذا في ظل عدم وجود حجز من الزمالك للنادي الضيف، خاصة وأن النادي الأبيض هو صاحب اللقاء يقوم بدوره بالحجز للضيف و لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي لعدم وجود حجز من قبل الزمالك لبعثة الفريق السنغالي.

وتواجدت بعثة جينراسيون فوت السنغالي أمام البوابة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، لرغبتهم فى خوض المران الأخير استعدادًا لمواجهة الزمالك، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

وتتواصل أزمة لقاء الزمالك و جينراسيون فوت في ظل تمسك الفريق السنغالى بخوض اللقاء غدًا فى بتروسبورت وتوجهت بالفعل بعثة جينراسيون للملعب الذى تم إخطاره به مسبقا من قبل كاف لخوض المران الختامى.

وفي نفس الوقت يؤكد مجلس النادى الأبيض على حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها بعد غد الأحد فى برج العرب بدلا من غد السبت فى بتروسبورت ، إلا أن النادي السنغالي يتمسك بإقامة اللقاء غدا فى استاد بتروسبورت مع إثبات الموقف الحالى بالذهاب لبتروسبورت لخوض المران الختامى وتعذر حدوث ذلك لعدم وجود حجز لهم في ظل رغبة النادي في التصعيد للفيفا.
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