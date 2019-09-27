بـ فستان سندريلا .. أيتن عامر تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة

تألقت الفنانة أيتن عامر بـ فستان أسود لامع منفوش كفستان سندريلا مع شال أسود تل، واعتمدت على ميكب بالوان الترابية التى تناسب بشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو مع أحمر شفاه باللون الروز.



لم تتكلف أيتن في اقتناء الإكسسورات واكتفت بمجموعة رقيقة منها حيث إرتدت قرط أنيق وأسورة، واختارت تسريحة شعر بسيطة تناسب إطلالتها، وتم تلبيس الفستان بواسطة الستايلست مي حداد.



تنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.

