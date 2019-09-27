Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ فستان سندريلا .. أيتن عامر تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:24 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأه
تألقت الفنانة أيتن عامر بـ فستان أسود لامع منفوش كفستان سندريلا مع شال أسود تل، واعتمدت على ميكب بالوان الترابية التى تناسب بشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو مع أحمر شفاه باللون الروز.

لم تتكلف أيتن في اقتناء الإكسسورات واكتفت بمجموعة رقيقة منها حيث إرتدت قرط أنيق وأسورة، واختارت تسريحة شعر بسيطة تناسب إطلالتها، وتم تلبيس الفستان بواسطة الستايلست مي حداد.

تنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
ايتن عامر ايتن عامر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ شعر متطاير.. سلمى أبو ضيف تشعل السوشيال ميديا بـ إطلالة جريئة

أنيقة وجميلة.. درة تكشف عن إطلالة جديدة

لوحة فنية... بـ ميكب جذاب شاهد راندا البحيري

هنا شيحة تتألق بـ فستان أورنج فى الجونة

تشبه أميرات ديزني.. شاهد أحدث إطلالة لـ رشا مهدي في مهرجان الجونة

أول ظهور لها فى الجونة.. أيتن عامر تتألق على الريد كاربد

ترشيحاتنا

إزاى الأمن يعديكي من البوابة.. متابع يحرج لقاء الخميسى فى مهرجان الجونة

كاتبة إماراتية تهين الهارب محمد علي .. شاهد ما فعلته

جينراسيون يكشف لـ صدى البلد موقفه النهائي من خوض لقاء الزمالك ببرج العرب

محمد صلاح يبحث عن فك العقدة أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

أحمد موسى يعرض فيديو فاضحا للإخوان.. ويعلق: يدعو للشفقة.. فيديو

طالبت بالتطهير.. زوجة حسن شحاتة تبكي لهذا السبب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالا بيوم السياحة العالمى .. وزارة السياحة تنظم الملتقى الدولي للمدونين والمؤثرين في مجال السياحة والسفر

الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور

سقطة مهنية.. موقع روسيا اليوم ينشر استطلاع رأي عن مصر.. والجمهور يرد