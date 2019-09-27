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فن

بعد شائعات الطلاق.. إطلالة مثيرة لـ زوجة احمد الفيشاوي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:20 م
أحمد الفيشاوي وزوجته
أحمد الفيشاوي وزوجته
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سعيد فراج
نشرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة للجدل، إذ ظهرت بكتف عارية وشعر متدلٍ على كتفيها وصدرها.

وكانت ندى الكامل، قد نشرت قبل يومين، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها مع زوجها الفنان أحمد الفيشاوي،أثناء مرورهما على السجادة الحمراء في فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وعلقت ندى الكامل على صورتها مع زوجها قائلة: «فيشي»، وهو الاسم الذي تداعب به أحمد الفيشاوي، في رد غير مباشر منها على الأخبار التي ترددت مؤخرا حول استعدادهما للطلاق، بعد خلاف وقع بينهما في الجونة.

جاء ذلك، بعدما غادر الفنان أحمد الفيشاوي مهرجان الجونة السينمائي عقب مشادة حدثت مع زوجته ندى الكامل فى فندق إقامتهما، بعد الحفل الافتتاحي لمهرجان الجونة السينمائي.

وفوجئ نزلاء الفندق بتعالى أصوات أحمد الفيشاوي وزوجته وتدخل عدد من النجوم لمحاولة الصلح بينهما، وذلك بحسب الأخبار التي انتشرت مؤخرا.
بعد شائعات الطلاق.. إطلالة مثيرة لـ زوجة احمد الفيشاوي
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