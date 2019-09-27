بـ فستان كشميري قصير.. حلا شيحة تخطف الأنظار في ختام الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة حلا شيحة بإطلالة جريئة على الريد كاربت بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت فستان كب باللون الكشميري، والقصير من الامام، و بذيل طويل من الخلف، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.



وتركت حلا شيحة شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة بسيطة، وجذابة للغاية، بالإضافة إلى اختيار بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأكملت حلا شيحة إطلالتها بإرتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، واساور، بالإضافة إلى اختيار حقيبة يد باللون البني القاتم وحذاء من نفس اللون، وهو ما أبرز من إطلالتها بشكل كبير.



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.