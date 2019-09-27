قصير ولامع.. شيرين رضا بإطلالة ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة شيرين رضا بإطلالة أنيقة وجذابة للغاي، بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت شيرين فستانا قصيرا باللون الأسود، والمخطط باللون الأبيض، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.



ورفعت شيرين رضا شعرها إلى الأعلى، مع ترك بعض الخصلات المنسدلة على وجهها، وقد اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أنها أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأكملت شيرين رضا إطلالتها بإرتداء قريطن ناعمين باللون الفضي، مع خاتم بسيط على يديها، واختارت حقيبة باللون الفضي اللامع، مع حذاء باللون الأسود والفضي.



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.