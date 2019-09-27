أبو شقة: الشعب المصري صخرة صلبة تتحطم عليها كافة المؤامرات

قال بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه على كل متآمر وخائن وكل من يصدر حروب الجيل الرابع أن يدرك أن الشعب المصري بتاريخه وخبراته السياسية يحطم المؤامرات.



وأضاف بهاء أبو شقة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لقناة " صدى البلد"، أن الشعب المصري عصي ويستحيل أن يخضع للمؤامرات، وهو صخرة صلبة تتحطم عليها كافة المؤامرات.



وتابع بهاء أبو شقة:" الشعب المصري هو أول من تصدى للإرهاب وسلط الضوء عليه، وثورة الثلاثين من يونيو هي من الثورات الحقيقية الشعبية التي خرج فيها 33 مليون مصري في كافة ربوع مصر على قلب رجل واحد لحماية الدولة المصرية".



وأكمل بهاء أبو شقة:" كنا أمام شبه دولة وإرهاب أيام حكم الإخوان ولكن علينا أن ندرك مصر بها جيش وطني وقائد وطني متمثل في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر تشهد حالة من الأمن والأمان حاليا، ولدينا كم هائل من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في وقت قياسي".



