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فن

بعد إعلان خطبتهما.. محمد فراج وبسنت شوقي في ختام الجونة السينمائي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:53 م
محمد فراج وبسنت شوقي
محمد فراج وبسنت شوقي
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سعيد فراج
وصل قبل قليل الفنان محمد فراج، بصحبة خطيبته الفنانة الشابة بسنت شوقي، إلى السجادة الحمراء لحضور الحفل الختامي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك في أول ظهور لهما بعد أيام من إعلان خطبتهما.

واستقبلت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في حفل الختام، عددا كبيرا من نجوم الفن، ومنهم "ناهد السباعى، بشرى، ريم مصطفى، مي الغيطي، رشا مهدي، يسرا، ايتن عامر، أحمد حاتم، صبرى فواز، شادى الفونس، باسم سمره، محمد لطفى، خالد الصاوى" وغيرهم.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط.

الجونة السينمائي، من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
بعد إعلان خطبتهما.. محمد فراج وبسنت شوقي في ختام الجونة السينمائي
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