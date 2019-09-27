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رياضة

كليوباترا 2005 يفتتح دوري منطقة الجيزة بخماسية في العياط

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:43 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
حصد فريق سيراميكا كليوباترا مواليد عام ٢٠٠٥، أول ثلاث نقاط في مسابقة دوري منطقة الجيزة، بالفوز على فريق العياط بخمسة أهداف دون رد، في افتتاح المسابقة.

تقدم محمد عصام في الدقيقة الثانية، وأضاف ياسين علي في الدقيقة الثالثة، وفي بداية الشوط الثاني سجل عبد الرحمن علي الهدف الثالث في الدقيقة ٤٦، وعاد محمد عصام ليضيف الرابع في الدقيقة ٥٣، وسجل الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة ٥٧.

ويتكون الجهاز الفني من حسين كمال مدير فني، ويعاونه علاء محمد، ويتولى علي يحيي مهمة تدريب حراس المرمى، ومصطفي مهدي أخصائي، أما الإداري فهو حمدي رمضان.

ويترأس قطاع ناشئين نادي سيراميكا كليوباترا العميد شامل دراز، الذي يعمل تحت مظلة معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.
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