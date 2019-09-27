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فن

بطولة مينا مسعود.. مصير فيلم عالمي عن حياة العندليب

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:03 م
مينا مسعود - عبد
مينا مسعود - عبد الحليم حافظ
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سعيد فراج
أكد محمد شبانة ابن شقيق العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، في بيان صحفي، بالنيابة عن أسرة «عبدالحليم» بترحيب العائلة بقيام الفنان مينا مسعود بعمل فيلم عالمي عن العندليب، لافتا إلى أنه شيء يسعدهم ويشرفهم.

وأشار محمد شبانة، أن خروج فيلم عالمي عن العندليب يبرز رحلة كفاحه وتربعه علي عرش الغناء حتى وقتنا هذا رغم وفاته من عشرات السنين بفضل الله، وايضا سماع العالم أشهر أغانيه والاطلاع على سر نجاحه وتفرده وتغلبه علي المرض حتي وافته المنيه.

واختتم، شبانة بقوله: «نحن نرحب بمينا مسعود وعلي استعداد تام للقيام بأي شيء مشرف يخص العندليب .. ونشكره على كلامه عن عبد الحليم وحلمه بخروج عمل فني عالمي عنه».

الجدير بالذكر أن الفنان مينا مسعود، بطل فيلم علاء الدين العالمي الشهير، قد سبق ووصف العندليب الراحل بالأسطورة وشارك احد الفرق البريطانية غناء إحدى أغانيه الشهيرة وهي "جانا الهوي" في كواليس"علاء الدين".
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