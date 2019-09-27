البيلاروسية سابالينكا تتأهل لنهائي بطولة ووهان للتنس

واصلت لاعبة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا، سلسلة نتائجها الإيجابية في بطولة ووهان الصينية للتنس؛ حيث تغلبت على النجمة الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم لتصعد إلى الدور النهائي، للموسم الثاني على التوالي.



وفازت أرينا بمجموعتين نظيفتين بواقع (7-5) و(6-4)، اليوم الجمعة، في الدور قبل النهائي للبطولة، وباتت على بعد انتصار واحد من تكرار إنجاز بترا كفيتوفا، اللاعبة الوحيدة التي توجت بلقب بطولة ووهان المفتوحة مرتين.



ومع تجدد المواجهة بينهما في الدور قبل النهائي من البطولة نفسها، قدمت سابالينكا عرضًا قويًا أمام بارتي، الفائزة بلقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، وتغلبت عليها في مباراة استمرت ساعة واحدة و43 دقيقة.



وتلتقي سابالينكا في النهائي، مع أليسون ريسك التي تغلبت على بيترا كفيتوفا (7-5) و(7-5) في المباراة الثانية للدور قبل النهائي.



ورفعت سابالينكا عدد انتصاراتها في الصين إلى 28 مقابل 6 هزائم، وقد حققت اليوم الانتصار الـ11 لها على التوالي في ووهان.