غادة عادل تشير إلى زواج عمرو دياب ودينا الشربيني بهذه الطريقة.. فيديو





نشرت المذيعة إنجي علي، مقطع فيديو قصيرا، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيه على السجادة الحمراء، مع الفنانتين غادة عادل ودينا الشربيني، ضمن فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت مساء الجمعة 27 سبتمبر.وظهرت إنجي علي، في الفيديو، تحتفي بـ دينا الشربيني، على طريقتها، لتدخل غادة عادل في الحديث، وتطرقت إلى حفل الهضبة عمرو دياب الأخير في الجونة، والذي أحياه ليلة أمس الخميس، لتحدث دينا قائلة: «مش هتعملوا حاجة لولادي؟».وتابعت غادة عادل قائلة: «عمرو ودينا عملوا حاجة تانية بعد الحفلة خطيرة برضو»، ثم أضافت: «أنا هاخده منك الحفلة الجاية»، لتنفعل عليها دينا الشربيني في مرح ودعابة منها.واعتبر المتابعون أن غادة عادل أكدت بهذه الطريقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني، على الرغم من عدم إعلان الثنائي عن الزواج بشكل رسمي حتى الآن.