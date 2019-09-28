الأحزاب في يوم.. المشاركة في مظاهرات دعم استقرار الدولة يسيطر على نشاطها.. والقصبي يقود ائتلاف دعم مصر بالمنصة

حزب صوت الشعب يشارك في مظاهرات لدعم استقرار الدولة

ائتلاف الأغلبية البرلمانية يشارك في مسيرات لدعم استقرار الدولة





شاركت الأحزاب، الجمعة، في المظاهرات المؤيدة والداعمة لاستقرار الدولة المصرية، حيث شارك الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد كبير من النواب، فى المسيرات المساندة للدولة المصرية، ضد دعوات الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى.





وقال النائب هانى مرجان، عضو مجلس النواب، عن دائرة منشأة ناصر والذى شارك فى المسيرة، إن الشعب المصرى وجه صفعة قوية على وجه الإخوان، وأنصارها فى دويلة قطر وتركيا، مؤكدا أن ما شهده اليوم أمام النصب التذكاري، يؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد لصد أى مخاطر تهدد استقرار البلاد.





وأكد أن الحشود الكبيرة من كل فئات الشعب المصري وفي عدد كبير من المناطق على مستوى الجمهورية، خير دليل على مساندة الشعب للقيادة السياسية، والوقوف إلى جانبها من أجل استكمال مسيرة البناء والعبور بمصر إلى بر الأمان.





وشدد على أن المواطنين حرصوا على مساندة الدولة والقوات المسلحة الباسلة ضد دعوات الفوضى، مشيرا إلى أن المصريين مصرون على استكمال مسيرة البناء فى البلاد والتى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى.





كما شارك حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي ، في مسيرة حاشدة انطلقت من أمانات محافظات مصر إلى المنصة بمدينة نصر لتأييد الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية ضد الإرهاب ومن يطلقون الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى النيل من الدولة.





ورفع أعضاء الحزب الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين هتافات "بنحبك يا سيسي" و"تحيا مصر" و"هنكمل المشوار رغم أنف الأشرار "بالإضافة إلى الهتافات المدوية ضد العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد ، وضد القنوات المأجورة العميلة منها الجزيرة والشرق ومكملين والتي تعمل على فبركة الفيديوهات بأحدث طرق التكنولوجيا الحديثة.





وقال المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب :إن المصريين لقنوا أعداء الوطن درسا قاسيا في الوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد وأكدوا على وعيهم الكبير بالرسائل الوطنية للدولة المصرية وقدموا أروع الأمثلة في الوفاء بالعهد والوعد بدعم ومساندة مصر والجيش والشرطة في حربهما العادلة والشريفة ضد الإرهاب الأسود وخفافيش الظلام وأهل الشر وقد ظهر معدن الشعب المصري الأصيل الذين يقدرون جيدا حجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر بالتوازي مع الإنجازات الكبيرة والمشروعات العملاقة والتي لم تحدث منذ 100سنة.





وأضاف هيثم طوالة مساعد رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا :إن الشعب المصري العظيم اعطي تفويض جديد للرئيس السيسي في احتفالية عالمية بالمنصة جسدت أسمى معاني الانتماء والولاء لمصر وتوجت لجهود قائد عظيم وزعيم فريد استطاع أن يعيد مصر إلى مكانتها العالمية وحقق نجاحات لم تحدث منذ عهد محمد علي.



