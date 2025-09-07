قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسي البحر الأحمر.. مصر تطلق أضخم مشروع سياحي بـ900 مليار جنيه
هل سيخنق الذكاء الاصطناعي إمدادات المعرفة؟.. خبراء يحذرون من مستقبل أكثر غباءً
محمد رمضان يشارك صوره مع عمدة مدينة نيويورك السابق.. شاهد
حكم من فاتته صلاة الخسوف اليوم.. دار الإفتاء تجيب
هل يجوز أداء صلاة الخسوف في المنزل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير المالية: تمكين القطاع الخاص وخفض الدين العام أولوية .. والإيرادات الضريبية ارتفعت 35%
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار شامل لدعم الاستثمار والنمو
هل تجوز الصلاة في مكان فيه تليفزيون؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب
مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية
"السباق من أجل الهواء".. مصر تحتفل باليوم العالمي للهواء النظيف بمحمية وادي دجلة
كامل الوزير: مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة بمشاركة البنك المركزي.. الثلاثاء
فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو
توك شو

وزير المالية: تمكين القطاع الخاص وخفض الدين العام أولوية .. والإيرادات الضريبية ارتفعت 35%

أحمد كجوك
أحمد كجوك
رنا عبد الرحمن

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة دفع معدلات النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المحلية، مشددًا على أن إعداد استراتيجية متكاملة متوسطة الأجل لإدارة الدين العام يمثل أولوية قصوى لكل من الدولة والمواطن والمستثمر.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مساء الأحد، لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص.

وأوضح كجوك أن خفض معدل التضخم بالتوازي مع تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين يعد هدفًا رئيسيًا تعمل الحكومة على تحقيقه بما ينعكس إيجابًا على المواطن، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تركز على إيجاد موارد مالية إضافية لتوجيهها نحو قطاعات التعليم والصحة والتنمية البشرية.

وشدد نائب الوزير على أن تمكين القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية للإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن وزارة المالية انتهت خلال العام المالي الماضي من تطبيق حزمة إصلاحات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وخلق الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 600 مليار جنيه، دون فرض أي ضرائب جديدة، وهو ما اعتبره إنجازًا استثنائيًا. 

كما أوضح أن الوزارة استقبلت نحو 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل خلال الفترة الراهنة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الممولين.

وأضاف كجوك أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تنفيذ 29 إجراء جديدًا لخفض التكلفة الجمركية وتيسير حركة التجارة، إلى جانب التحضير لإطلاق حزمة ضريبية شاملة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وحل المنازعات بما يحقق المزيد من الاستقرار الضريبي.

وأكد أن الوزارة نجحت، رغم التحديات العالمية والإقليمية ومن بينها انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب أزمة البحر الأحمر، في تحقيق فائض مالي وعدد من المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي.

واختتم نائب وزير المالية بتأكيد أن الطريق ما يزال طويلاً لتحسين المؤشرات الاقتصادية، لاسيما في ما يتعلق بخفض عبء الدين العام والسعي للحصول على أفضل الشروط التمويلية، مشددًا على أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لتعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

موعد صلاة الخسوف اليوم في مصر .. اعرف كيف تؤديها

موعد صلاة الخسوف اليوم في مصر .. اعرف كيف تؤديها

مدبولي

مدبولي: مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات تتجاوز ٩٠٠ مليار جنيه

مصر للطيران

مصر للطيران للشحن الجوي تُعدم كميات من البضائع المهملة والكيماويات

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

طريقة عمل البان كيك لأطفالك

طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

