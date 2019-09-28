Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غارات للتحالف العربي تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين بحجة وصعدة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع ومخازن أسلحة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظتي حجة وصعدة، شمالي اليمن.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر محلية قولها إن غارات دقيقة استهدفت عددا من الأهداف والتعزيزات الحوثية المتفرقة، في مديريتي "حرَض" و"بكيل المير" بمحافظة حجة.

كما قصفت طائرات أخرى مواقع عدة يتمركز فيها مسلحو المليشيات الحوثية، وعربات نقل لهم، وأحد الكهوف التي يتمركزون داخلها ويخزنون فيه الأسلحة في محافظة صعدة، معقل الحوثيين الرئيسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة.. التحالف يضيق الخناق على الحوثيين.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تحالف دعم الشرعية باليمن يثأر لهجمات أرامكو وينفذ عملية نوعية شمالي محافظة الحديدة .. السعودية تبلغ مجلس الأمن وجوتيريش بأنها ستتخذ التدابير القانونية.. والمليشيا الحوثية تهاجم المملكة بزورق مفخخ

ترشيحاتنا

محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم.. فيديو

اخبار الحوادث ..القصة الكاملة لسحل محاسب ومهندس بسبب طفل بالإسماعيلية.. ميكانيكي يمزق جسد عامل قمامة ويلقى جثته على الدائري في الجيزة

كاف يغرم نادي الزمالك 10 آلاف دولار بسبب بطل السنغال .. تفاصيل

مستند من الاتحاد الأفريقي.. أمير مرتضى يوجه صفعة لبطل السنغال

عمرو أديب يكشف سبب مظاهرات الإخوان في الوراق .. فيديو

وفاة حفيد مغني الراب الشهير سنوب دوج.. شاهد لحظة موته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث

4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10

25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي