غارات للتحالف العربي تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين بحجة وصعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع ومخازن أسلحة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظتي حجة وصعدة، شمالي اليمن.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر محلية قولها إن غارات دقيقة استهدفت عددا من الأهداف والتعزيزات الحوثية المتفرقة، في مديريتي "حرَض" و"بكيل المير" بمحافظة حجة.



كما قصفت طائرات أخرى مواقع عدة يتمركز فيها مسلحو المليشيات الحوثية، وعربات نقل لهم، وأحد الكهوف التي يتمركزون داخلها ويخزنون فيه الأسلحة في محافظة صعدة، معقل الحوثيين الرئيسي.