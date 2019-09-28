أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

نشرت الفنانة سارة نخلة عدة صورة لها من مهرجان الجونة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" .وظهرت سارة نهلة بفستان مثير ونالت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - جميلة اووى - انتى غلبتى رانيا يوسف.وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩ ، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى ،وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.