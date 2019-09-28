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أخبار العالم

طقس عاصف.. السعودية على موعد مع سيول وزخات رعدية.. تفاصيل الحالة الجوية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:26 ص
طقس عاصف - أرشيفية
طقس عاصف - أرشيفية
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مـــيــــــــــــس رضـــــــــــــا
حذرت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة فى السعودية، من حالة طقس غير مستقرة تشهدها المملكة تبدأ تدريجيًا بداية من اليوم، السبت، وتشتد خلال منتصف الأسبوع الجاري.

وحسب بيان للهيئة، فإن التغييرات الجوية تتزامن مع اندفاع لحوض علوي أقل برودة نواحي شمال مصر مع اندفاع تيارات رطبة من نواحي بحر العرب.

وبحسب قسم التنبؤات الجوية المختص بالحالات الجوية متوسطة وبعيدة المدة، فإنه اعتبارًا من مطلع الأسبوع الجاري وخلال يومي السبت والأحد وبشكل تدريجي من المتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار في مرتفعات عسير وجازان وأجزاء من الباحة ونجران تكون متوسطة الشدة بشكل عام ، وتشتد الحالة الجوية خلال منتصف الأسبوع المقبل مع امتدادها شمالًا إلى الطائف ومكة المكرمة وأجزاء من المدينة المنورة، وتكون طبيعة الهطولات المطرية حينها متوسطة إلى غزيرة الشدة تترافق مع هطول البرد بشكل محلي مع تنبيه مرتفع من تشكل السيول في بعض المناطق.

تحذيرات

ويُتوقع ارتفاع شدة الهطولات المطرية في بعض من مرتفعات جنوب غرب المنطقة بحيث تهطل زخات متوسطة إلى غزيرة من الأمطار في مرتفعات عسير، وجازان، والباحة، والطائف، وأجزاء من مكة المكرمة، مع تنبيه من خطر تشكل السيول في بعض المناطق.

الظروف الجوية الشائعة

تشكلت موجة شرقية رطبة نواحي بحر العرب نتج عنها تشكل الاعصار هيكا خلال الأيام الماضية، وما زالت المنطقة تتأثر باندفاع لتيارات شرقية رطبة من بحر العرب، حيث من المتوقع أن تصل بقوة أكبر خلال الأسبوع القادم بالتزامن مع اندفاع لرياح غربية الى جنوبية غربية على الأجزاء الجنوبية الغربية من السعودية، مما يعني تشكل أحوال جوية غير مستقرة وتكاثف السحب الرعدية على ارتفاعات متوسطة وعالية بالتزامن مع تواجد لحمل حراري مرتفع، مما يؤدي إلى هطول زخات رعدية ذات شدة متوسطة إلى عالية في بعض المناطق.

وتشير بعض مخرجات النماذج الجوية المشغلة داخليًا في طقس العرب والتي قامت بإصدار النشرات الموسمية للسعودية والوطن العربي إلى احتمالية جيدة لتشكل حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي على جنوب غرب وغرب السعودية مع نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تمتد إلى أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة .
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