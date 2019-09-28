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اقتصاد

عيار 21 يسجل 690 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 28-9-2019

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 28 -9-2019 على تراجع ختام تعاملات أمس الجمعة بقيمة 6 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشارا في الأسواق سعر 690 جنيها.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم السبت بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 690 جنيهًا للجرام دون مصنعية ، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 789 جنيها.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 591 جنيها ، سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 460 جنيها ، وسجل السعر العالمى للذهب 24,525 جنيهًا للأوقية ، وسجل سعر الجنيه الذهب 5,520 جنيه، وسعر كيلو جرام الذهب عيار 24 بلغ 788,571 جنيه.

وعن أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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