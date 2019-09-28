موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل فريق ليفربول، بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم، السبت، على ملعب "برامال لين"، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



وتقام المباراة بين فريق ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بشكل حصري.



ويسعى ليفربول في مواجهة اليوم أمام شيفيلد، لتحقيق الفوز السابع على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من أجل الحفاظ على صدارة البريميرليج، آملًا في التتويج بلقب، الذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.



ويأمل محمد صلاح في مواصلة تألقه مع ليفربول، بعدما قاد الريدز للفوز في جميع الجولات الماضية، أمام نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، وآرسنال، وبيرنلي، ونيوكاسل يونايتد، وتشيلسي، على الترتيب.



وحصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة أفضل هدف في الشهر ذاته.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.