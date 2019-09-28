بحوزتهم أسلحة.. سقوط 3 عاطلين بتهمة تشكيل عصابة لسرقة دراجات نارية بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة، كونوا تشكيلا لسرقة الدراجات النارية ومركبات "التوك توك"، فى حملة على قرى مركز زفتى فى إطار تعليمات وزارة الداخلية لمواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث الغربية بتوافر معلومات لدى العقيد أحمد خيري جعيصة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة حول قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك".



وبتقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة أسفر إحداها عن ضبط المتهمين وبحوزة أحدهم "فرد خرطوش محلى الصنع"، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب واقعتين سرقة دراجة نارية ومركبة "توك توك"، وأرشدوا عن الدراجات النارية، ومركبات "التوك توك" المستولى عليها بورشة (لعاطل مقيم بدائرة المركز) "سيئ النية"، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرير المحضر اللازم وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها.