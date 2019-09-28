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محافظات

بتكلفة 101 مليون جنيه.. افتتاح 3 مشروعات صرف صحي بقرى مركز البلينا.. تعرف عليها

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:15 م
صدى البلد
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خالد رياض
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم، السبت، 3 مشروعات صرف صحي بقرى "السمطا، والحلافي ونجع أحمد عبد السميع، والغنيمية ونجع راجح" بمركز ومدينة البلينا، بحضور اللواء محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والنائب محمود أبو الخير، والنائب رأفت أبو الخير، أعضاء مجلس النواب عن مركز البلينا.

وأعلن محافظ سوهاج أن تكلفة المشاريع الإجمالية بلغت 101 مليون و500 ألف جنيه، لافتًا إلى أنها تشمل ثلاث محطات رفع، وشبكات انحدار بطول 30.7 كم، وخطوط طرد بطول 11.4 كم، ووصلات منزلية بلغ عددها 4065 وصلة، مشيرًا إلى أنها ستخدم 20398 مواطنا.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، خلال حفل الافتتاح، أن المشروعات الـ 3 التى تم افتتاحها اليوم للصرف الصحي بأقصى جنوب المحافظة هى رسالة واضحة تشير إلى اهتمام الدولة بجميع أجهزتها بإنجاز جميع المشروعات لخدمة المواطنين، قائلا: "إننا نواجه تحديا كبيرا فى مشروعات الصرف الصحي، وجميع المشروعات تسير وفقا للمخطط الزمني الموضوع لها"، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية فى جميع القطاعات، وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم.

وأضاف المحافظ أنه "تم تحقيق العديد من المشروعات خلال الثلاث سنوات القادمة، وأننا حريصون على إنجاز المشروعات وتقديم الخدمات التى تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، والحفاظ على هويتها، وخدمة شبابها وأهلها".

من جانبه، أوضح اللواء مهندس محمد بدرى أن مشروع صرف صحى قرية السمطا يشمل محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 259 مترا مكعبا لكل ساعة، وخط انحدار بطول 10 كيلو مترات، وخط طرد بطول 3.6 كيلو متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 1748 وصلة تخدم 6388 نسمة، كما يشمل مشروع صرف صحى قرية الحلافي ونجع أحمد عبد السميع، محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 324 مترا مكعبا لكل ساعة، وخط انحدار بطول 12.2 كيلو متر وخط طرد بطول 2.3 كيلو متر، ووصلات منزلية يبلغ عددها 1453 وصلة تخدم 7990 مواطنا.

وقال محمد بدرى إن مشروع صرف صحى قرية الغنيمية ونجع راجح، يضم محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 576 مترا مكعبا لكل ساعة، وخط انحدار بطول 8.5 كيلو متر، وخط طرد بطول 5.5 كيلو متر، ووصلات منزلية يبلغ عددها 864 وصلة تخدم 6020 مواطنا.

وكرم محافظ سوهاج يرافقة رئيس شركة المياه والصرف الصحي بسوهاج، المهندسين القائمين على المشروع.
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