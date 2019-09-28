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بين الناس

أهالى عزبة النخل يشكون من انتشار أكوام القمامة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:21 م
صدى البلد
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كريم ناصر
أرسل نادر محمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بمحور عزبة النخل بحى المرج.

وأوضح نادر أن منطقة عزبة النخل بحى المرج يعاني من انتشار أكوام القمامة، والروائح الكريهة على كوبرى محور عزبة النخل ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحى ويتسبب فى العديد من حوادث السير.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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