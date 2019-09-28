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رياضة

كانتي خارج تشكيل تشيلسى أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:24 م
تشيلسي
تشيلسي
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إسراء أشرف
أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة برايتون، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وشهدت قائمة البلوز، غياب الدولي الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط الفريق، بسبب الإصابة، بينما تواجد كل من باتشواي، وكوفاسيتش، وبوليسيتش، على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي لمواجهة برايتون كالتالي..

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: ألونسو - توموري - كريستينسن - أزبيليكويتا

خط الوسط: جورجينيو - باركلي

خط الوسط الهجومي: - مونت - بيدرو - ويليان

خط الهجوم: أبراهام
كانتي خارج تشكيل تشيلسى أمام برايتون في الدوري الإنجليزي
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