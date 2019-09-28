الدوري الإنجليزي .. قطار ليفربول يدهس شيفيلد يونايتد 1-0 بمشاركة محمد صلاح ويواصل الصدارة.. فيديو

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا علي صاحب الارض شيفيلد يونايتد بهدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برامال لين فى الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف ليفربول فى الدقيقة 70 عن طريق فاينالدوم من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء لتصطدم بيد حارس شيفيلد وتمر بين ساقيه وتسكن الشباك .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول الي النقطة 21 فى صدارة الدوري الإنجليزي ، بينما تجمد فريق شيفيلد يونايتد فى المركز العاشر برصيد 8 نقاط .



الشوط الاول :



بدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل لتسجيل هدف مبكر لإرباك فريق شيفيلد يونايتد .



ونجح فريق شيفيلد يونايتد فى إغلاق المساحات أمام ماني وصلاح وخاصة عن طريق الأطراف .



واعتمد فريق شيفيلد يونايتد علي الهجمة المرتدة وخاصة علي الكرة الطويلة خلف دفاعات ليفربول مستغلا لسرعات مهاجمي الفريق .



وفى الدقيقة 20 ، أهدر روبيرسون مهاجم شيفيلد فرصة هدف بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله لينفرد بسرعته ويتوغل داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتمر بجوار حارس مرمي ليفربول .



واستغل محمد صلاح خطأ من دفاع شيفيلد داخل منطقة الجزاء فيسددها لتمر بجوار القائم الأيسر لحارس شيفيلد ليحرم فريقه من هدف مبكر فى الدقيقة 27 .



وتلقي ساديو ماني كرة طويلة من فان دايك لينفرد بسرعته من وسط الملعب تجاه مرمي شيفيلد فيسددها بقوة لتمر فوق العارضة بسنتيمترات فى الدقيقة 34.



وقبل نهاية الشوط الاول مرر محمد صلاح كرة ولا أروع لـ فيرمينيو داخل منطقة الجزاء وراوغ دفاع شيفيلد ومرر الكرة لساديو ماني فيسددها بقوة لتصطدم بالقائم وتعود لفيرمينو ليتعامل مع الكرة بشكل سئ ويخرجها الدفاع لركلة ركنية .



الشوط الثاني :





بدأ لاعبو ليفربول المباراة بإيقاع بطيء، إلا أنه فى الشوط الثاني تحول إلى عكس ما فعله فى الشوط الاول .



وفي الدقيقة 52 ، نفذ لاعبو شيفيلد يونايتد ركلة ركنية من الناحية اليسري ليقفز علي أثرها مهاجم الفريق لتمر فوق العارضة بسنتيمترات .



وسدد ارنولد كرة حرة مباشرة قبل منطقة الجزاء بطريقة غريبة لتصل فى المدرجات .



وباغت نورود مرمي ليفربول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس الريدز ويخرجها لركلة ركنية فى الدقيقة 64 .



وتلقي محمد صلاح تمريرة رائعه من زميله فى وسط الملعب لينفرد بسرعته تجاه المرمى وسدد الكرة بطريقة غريبة ليتصدى لها حارس شيفيلد ويخرجها لركلة ركنية .