فوز ليفربول.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد



جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق لاعب الوسط الهولندي جورجينهو فينالدوم، في الدقيقة 70 من عمر المباراة.



ملخص لمسات محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد



وشارك محمد صلاح في المباراة كاملة، وأهدر هدفين محققين أمام شيفيلد، في الدقيقة 43 و الدقيقة 78 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



حقق فريقالمحترف ضمن صفوفه النجم المصري، فوزا صعبا على نظيرهبهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة