فوز ليفربول.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي.. فيديو

حقق فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزا صعبا على نظيره شيفيلد يونايتد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ليفربول ضد شيفيلد يونايتد
جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق لاعب الوسط الهولندي جورجينهو فينالدوم، في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
ملخص لمسات محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد
وشارك محمد صلاح في المباراة كاملة، وأهدر هدفين محققين أمام شيفيلد، في الدقيقة 43 و الدقيقة 78 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
ليفربول ضد شيفيلد يونايتد
جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق لاعب الوسط الهولندي جورجينهو فينالدوم، في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
ملخص لمسات محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد
وشارك محمد صلاح في المباراة كاملة، وأهدر هدفين محققين أمام شيفيلد، في الدقيقة 43 و الدقيقة 78 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.