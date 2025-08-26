قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي بغزة إلى 62819 شهيدا و158629 مصابا

البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن وزارة الصحة بغزة، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62819 شهيدا و158629 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن قوافل المساعدات المصرية والدولية إلى قطاع غزة لا تزال مستمرة ضمن قافلة «زاد العزة»، موضحا أن الفوج الثالث من القافلة الـ23 دخل بالفعل في هذه الأثناء عبر معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم، إذ يخضع للتدقيق قبل إدخاله إلى القطاع.

وأضاف خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الفوج الأول من القافلة كان يضم أكثر من 30 شاحنة، وتبعه فوج ثانٍ بالعدد نفسه تقريبًا، بينما الفوج الثالث يضم شاحنات محملة بسلاسل غذائية، مياه شرب، دقيق، وصناديق أغذية متنوعة، مقدمة من منظمات أممية ودولية، إضافة إلى الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بالتنسيق المباشر لدخول هذه المساعدات.

وأشار إلى أن هناك نحو 30 شاحنة أخرى تابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي المصري تحركت خلال الساعات الماضية في اتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها، كما تكرر مشهد دخول 3 شاحنات سولار صباح اليوم، لما لها من أهمية كبيرة في تشغيل المرافق الحيوية في قطاع غزة، مؤكدا أن هناك مطالبات مصرية متواصلة لزيادة عدد شاحنات الوقود.

وأشار إلى وصول شاحنات مساعدات عبر مطار العريش الدولي على متن طائرات قادمة من دول عربية وإسلامية يجري التنسيق لإدخالها إلى غزة، كما أن هناك توقعات بهبوط طائرات أخرى تحمل أطنانًا من المساعدات خلال اليوم، موضحا أن الشاحنات تشمل أيضًا مستلزمات أساسية، وهناك جاهزية لإدخال خيام إيواء متى سمحت السلطات الإسرائيلية، مشددًا على أن التوافد مستمر، وأعداد الشاحنات في تزايد، والجميع يأمل مرورها دون عراقيل إسرائيلية.

