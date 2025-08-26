قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
الحكومة تحذر: رابط الإلكتروني مزيف ووهمي منسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب "كلام في الكورة"
تحقيقات وملفات

مواقف مصر من القضية الفلسطينية| ومحلل: نهج دبلوماسي ثابت وسياسات لا تتغير

دور مصري فعال في غزة
ياسمين القصاص

أصبحت القضية الفلسطينية محورا أساسيا في السياسة الخارجية المصرية، انطلاقا من إيمان راسخ بأن استقرار المنطقة لا يمكن تحقيقه دون حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، تواصل مصر التأكيد على موقفها الثابت، الرافض لأي محاولات لتهميش القضية أو الالتفاف على جوهرها.

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن ما نراه اليوم من مواقف مصرية حاسمة ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لسياسة طويلة الأمد، تقوم على قناعة واضحة بأن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو المدخل الأساسي لاستقرار المنطقة، بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لم تتخل مصر يوما عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، بل كانت ولا تزال حجر الزاوية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كل أشكال التهجير القسري أو محاولات تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي المحتلة".

وأشار الرقب، إلى أنه منذ عقود، حرصت القاهرة على المشاركة الفاعلة في مختلف المفاوضات والقمم الدولية والإقليمية ذات الصلة بـ القضية الفلسطينية.

واختتم: "وكانت في كل المحافل صوتا عربيا قويا، يدافع عن الحقوق الفلسطينية، ويحث المجتمع الدولي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعدم السماح بفرض حلول قسرية لا تخدم السلام العادل والدائم".

غزة قطاع غزة مصر القاهرة المساعدات المصرية المساعدات الإنسانية فلسطين

