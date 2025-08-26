السعودية تؤكد دعمها لإجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار

أكدت المملكة العربية السعودية، دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد، في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

إعلان عبر وسائل إعلام عربية

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل أن الرياض جدّدت موقفها الداعم لكل ما من شأنه استعادة الأمن في سوريا، بما في ذلك الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها.

دعوة إلى تسوية سياسية شاملة

كما شددت المملكة على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تضمن عودة سوريا إلى محيطها العربي وتتيح للشعب السوري استعادة حياته الطبيعية بأمن وسلام.