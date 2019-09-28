مصر الأولى عربيًا وافريقيًا بإنتخابات مجلس الإيكاو.. وتفوز بعضوية ثلاث سنوات

نجح الوفد المصري برئاسة من وزارة الطيران المدني، في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، واستطاع أن يحقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت اليوم ضمن فعاليات الدورة ال 40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال كندا والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الحالي.



وأسفرت نتائج الانتخابات على حصول مصر علي المركز الأول عربيًا وافريقيا ب(154) صوت من إجمالي(167 ) صوتا للدول الأعضاء وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والإفريقية بمنظمة الايكاو.



وقال الوفد المصري، إن هذا الفوز جاء تأكيدًا لما تحظى به مصر من مكانة عريقة على المستويين الاقليمي والدولي في مختلف المجالات وخاصة في مجال النقل الجوى، مضيفا أن هذا النجاح يعكس تقدير مجتمع الطيران المدني العالمي لمجهودات مصر في دعم قضايا أمن وسلامة الطيران المدني الدولي.



وأكد الوفد، أن مصر تعد من الدول الرائدة التي انضمت إلى منظمة الإيكاو ووقعت اتفاقية شيكاغو عام 1947، كما تفتخر جمهورية مصر العربية باستضافتها المكتب الإقليمى لمنظمة الايكاو لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام 1953 الأمر الذى يؤكد الدور الريادي والفعال الذي تقوم به مصر لصالح المجتمع الدولى وسعيها إلى توحيد الإجراءات والتواصل المستمر إقليميا وعربيا وإفريقيا ودوليا بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي تحت مظلة منظمة الطيران المدني (الايكاو).



وأكد، على أن هناك تعاون وثيق بين قطاع الطيران المصري ومنظمة الايكاو في مجال سلامة وأمن الطيران المدنى، إذ تمتثل مصر لقواعد وتوصيات وتشريعات المنظمة كما تتبنى كافة المبادرات الصادرة عنها وتدعمها بكافة الوسائل الفنية من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية لسلامة وأمن الطيران الدولي والنمو المستدام للنقل الجوي.



ويذكر أن وفد وزارة الطيران المدني المصري الذي شارك في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو يضم الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والسفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا كما شارك وفود من 192 دولة من دول أعضاء المنظمة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية و الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في العالم.



الجدير بالذكر أن مجلس المنظمة يضم 36 عضوا من بين ١٩٣ دولة أعضاء بالمنظمة وينقسم المجلس إلى ثلاث فئات الفئة الأولي تمثل الدول المصنعة للطائرات وأجزائها، الفئة الثانية منها مصر فتضم الدول التي لها تقدم أكبر الإسهامات في مجال الملاحة الجوية الدولية، والفئة الثالثة تضم دولا عن مناطق العالم الجغرافية.