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أصل الحكاية

لا يشترط الديانة.. السعودية تفتح أبوابها للسياح من 49 دولة أجنبية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:54 م
السعودية تفتح أبوابها
السعودية تفتح أبوابها للسياح من 49 دولة أجنبية
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مـــحـــمــــد مــجــــــدي
تحت شعار «أهلا بالعالم»، وتنفيذا لرؤية السعودية 2030، فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد القومي السعودي، وفي إطار استهداف المملكة لدعم قطاع السياحة، ما يوفر 115 مليار ريال، تم الإعلان أمس عن نظام جديد يسمح بدخول الأجانب إلى السعودية، وهو نظام «التأشيرة السياحية».

100 مليون زيارة سياحية
وتسمح «التأشيرة السياحية»، إلى السماح لمواطني 49 دولة بدخول السعودية والبقاء في أراضيها لمدة تصل إلى 90 يوما؛ حيث تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق 100 مليون زيارة سياحية، وفق الرؤية السعودية لدعم الاقتصاد القومي، وذلك بعد 9 أشهر من العمل بنظام «التأشيرة الإلكترونية» لحضور المناسبات الرياضية والأنشطة الترفيهية.

الدول المؤهلة للتأشيرة السياحية
ومن خلال الحصول على التأشيرة السياحية، فإنها يمكن لمواطني كل من الدول الآتية الدخول إلى الأراضي السعودية والاستمتاع بالمعالم السياحية فيها؛ «أمريكا، وكندا، وسويسرا، وآيرلندا، وليختنشتاين، وليتوانيا، وموناكو، وأندورا، وروسيا، ومالطا، والجبل الأسود، وسان مارينو، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، وبولندا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، وإسبانيا، والسويد، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، والنرويج، ولوكسمبورج، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وسلوفينيا، وهولندا، وهنغاريا، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وبروناي، واليابان، وسنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، والصين (هونغ كونغ وماكاو وتايوان) وأوقيانوسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا».

بدء العمل
وأعلن أحمد الخطيب، رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، أمس الجمعة، إتاحة استخراج «التأشيرة السياحية» لمواطني 49 دولة أوروبية، لغرض زيارة البلاد، لأول مرة، بعدما كان سفر الأجانب إلى السعودية مقتصرًا بدرجة كبيرة على العمال المقيمين وعائلاتهم ورجال الأعمال والحجاج المسلمين الذين يُسمح لهم بزيارة مكة والمدينة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث، خلال حفل «أهلا بالعالم» الذي أقيم بمحافظة الدرعية، أن السعودية بها كنوز حضارية وطبيعية ثرية، و«نحن نتطلع إلى مشاركتها مع شعوب العالم من خلال فتح أبوابنا لاستقبال السياح من شتى أنحاء العالم».

100 مليون زيارة سياحية
وأعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة أن استراتيجية السياحة الوطنية إلى 2030 تستهدف تحقيق 100 مليون زيارة، وهذا يتطلب توفير 500 ألف غرفة فندقية جديدة؛ إذ إن السعودية تستعد لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم، عن طريق نظام تأشيرات الدخول الجديد، الذي يمكِّنهم من الحصول على تأشيرة زيارة متعددة لغرض السياحة تمتد عاما كاملا، مما يتيح لهم الإقامة في السعودية إلى ما يصل إلى 90 يومًا، لافتا إلى أن الرؤية السعودية تهدف إضافة مليون وظيفة في القطاع السياحي.

آلية الحصول على التأشيرة السياحية
و«التأشيرة السياحية» باتت متاحة أمام مواطني البلاد المؤهلة عبر الإنترنت من خلال «بوابة التأشيرة السياحية الإلكترونية»، ويمكنهم الحصول عليها قبل رحلتهم أو عند وصولهم إلى السعودية من خلال منافذ إصدار التأشيرات في منطقة الجوازات. أما السياح من الدول غير المؤهلة فيجب عليهم التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول من خلال سفارات وقنصليات السعودية، أو عبر ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، على أن تكون تكلفة التأشيرة 80 دولارا.

شروط التأشيرة السياحية
ووفق أحمد الخطيب، رئيس هيئة السياحة، فإن هناك شروطا للحصول على التأشيرة السياحية؛ إذ سيظل على السائحات الالتزام بالاحتشام في الزي، في حين أن ارتداء «العباية» لن يكون إلزاميا، بدون فرض قيود على سفر النساء بمفردهن، في وجود القيود على دخول مكة والمدينة، إلى جانب استمرار حظر الخمور.

أهم 10 حقائق عن التأشيرة السياحية
1. قيمتها 440 ريالا.

2. تمنح من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول.

3. يستغرق استخراجها من 5 إلى 30 دقيقة.

4. مدة صلاحيتها عام واحد.

5. تمنح لمن بلغ الـ18 عاما ويشترط وجود ولي الأمر لمن دون ذلك.

6. الديانة غير مشروطة.

7. لا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة.

8. فترة الأقامة 90 يوما خلال السنة الواحدة.

9. دخول السعودية عبر 6 منافذ رئيسية.

10. توجد 3 طرق للحصول عليها.
لا يشترط الديانة.. السعودية تفتح أبوابها للسياح من 49 دولة أجنبية
لا يشترط الديانة.. السعودية تفتح أبوابها للسياح من 49 دولة أجنبية
لا يشترط الديانة.. السعودية تفتح أبوابها للسياح من 49 دولة أجنبية
لا يشترط الديانة.. السعودية تفتح أبوابها للسياح من 49 دولة أجنبية
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