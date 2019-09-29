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تعليم

تعرف على موارد صناديق التكافل الاجتماعي بالجامعات

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
صندوق التكافل الاجتماعى
صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعات
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كريم ناصر
ينص قانون تنظيم الجامعات المصرية على تشكيل صندوق تكافل اجتماعي يشمل كافة الجامعات المصرية، وصندوق آخر خاص بكل جامعة، إضافة إلى صندوق بكل كلية، ولكل صندوق عدة موارد خاصة به تميزه عن الآخر، حيث يوفر كل صندوق العديد من الخدمات المختلفة فى النواحي الاجتماعية والدراسية . 

وننشر لكم موارد صناديق التكافل الاجتماعى بالجامعات . 

وموارد الصندوق المركزي للجامعات هى: 

1- الإعانات الحكومية التي تخصصها الدولة سنويا.

2- المبالغ التي تخصصها وزارة الأوقاف من إيرادات الأوقاف الخيرية.

3- الاعتمادات المالية التي تخصصها الوزارات والمحافظات والهيئات لإعانة طلاب الجامعات.

4- العائد المرتد من المشاركة في فائض أرباح عقود التأمين على طلاب الجامعات التي قد تبرم مع شركات التأمين.

5- صافي إيرادات الحفلات والمعارض التي تنظم لصالح الصندوق.

6- الإعانات والهبات التي يقبلها الصندوق.

7- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

أما صندوق التكافل الخاص بكل جامعة فله مواد أخرى وهى:

1-الإعانات والهبات التي يقبلها الصندوق.

2-حصيلة الإيرادات من تأجير المقاصف ومرافق الجامعة.

3-صافي إيرادات المهرجانات والحفلات التي تنظم لصالح الصندوق.

4-سائر الموارد التي تأتي من مصادر أخرى لهذا الصندوق.

وموارد صناديق الكليات: 


1- 20 % من حصيلة الرسم المخصص لاتحاد الطلاب.

2-رسوم صندوق مساعدة الطلاب التي يؤديها طلاب الكلية وفقا للائحة.

3-سائر الموارد التي تأتي من مصادر أخرى لهذا الصندوق
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